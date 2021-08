HAAVAD KORDA! Millised vahendid aitavad neil kõige kiiremini paraneda? 

Laste marrastused on sageli valulikud, kuid tavaliselt paranevad ilma arme jätmata. Marrastustes on tihti mustust, seega suureneb ka infektsioonioht. Lõikehaavad enamasti veritsevad, kuna veresooned on saanud kahjustada. Hammustuste puhul on suur infektsioonioht, seepärast tuleb alati pöörduda arsti poole. Villid tekivad hõõrdumise tagajärjel ja vigastatud koesse koguneb vedelik. Lamatised tekivad siis, kui teatud nahapiirkonnale avaldatakse survet, mis takistab nahas verevoolu.