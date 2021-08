JALGADE SURIN JA TULITAMINE EI LÄHE ÜLE? Viis tervisehäda, mis võib selle taga peituda 

Kui aga jalgade tulitamine, surinad ja valulikkus häirivad pikemat aega – nädalaid, kuid või veelgi kauem, on igati mõistlik pöörduda perearsti poole. Need vaevusi võivad põhjustada liigese-lihase-kõõlussüsteem, veresooned, närvid, nahk ja muu. Pikemat aega tulitavad jalad ja nende valulikkus on tavaliselt üks mõne muu haiguse sümptomeid, mida ei tohi eirata ka juhul, kui kõik näib olevat hästi.