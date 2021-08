UNEHÄIRED PIINAVAD PALJUSID: järgi iga päev neid kuldreegleid, et saaksid paremini magada! 

Kohe pärast uinumist algab NREM-uni, mis on veel kerge, sellele järgneb aga sügava, taastava REM-une periood, mille jooksul toimub tegelik puhkamine ja mis domineerib öö esimesel kuni neljal tunnil. Kahe sügava une faasi vahel on üks unenägude periood, mis leiab aset juba REM-unes, ning sellele järgneb sageli üks lühike ärkamise faas. Pärast seda algab uus unetsükkel.

Meie unevajadus on väga individuaalne ja und ei tohi hinnata lähtudes ainult sellest, kui kaua ja kui sügavalt inimene magab. Une kvaliteet on palju tähtsam kui lihtsalt magatud tundide arv. Väga oluline on see, kas inimene tunneb ennast päevasel ajal väljapuhanuna ja on võimeline oma sotsiaalseid ja ametialaseid ülesandeid täitma.