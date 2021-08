DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha põlvetsüstiga, kui ortopeed ei tee süsti ega saada ka operatsioonile? 

„Mul on probleem põlveõndlas tsüstiga, röntgen näitas, et ühes suunas on põlv korras, teises suunas liiges väga vilets. Ortopeed tegi hormoonsüsti, sellest oli abi 10 kuud, siis tekkis jälle valu ja käia korralikult ei saa. Nüüd pidin juba teise ortopeedi juurde minema ja see ütles, et süsti enam ei tee ja operatsioonile ka ei saada. Pakkus, et muud pole teha, kui valuvaigisteid süüa. Kuidas nii, need ju rikuvad sisikonna ära, ja kas mingit ravi nüüd enam ei olegi? Teine mure on mul selgroolülidega, need on ühes kohas kokku vajunud, praegu pole muud, kui vahel selg valutab ja raskust tõsta ei saa, aga mis edasi?“