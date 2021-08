KUST KOROONAT SISSE TUUAKSE? Terviseamet jälgib nelja välismaise päritoluga kollet 

Terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel rääkis, et terviseametil on praegu jälgimisel neli kollet, mille puhul on haigus sisse toodud. Jälgimisel on seitsme nakatunuga kolle Gruusiast, kümne nakatunuga kolle Soomest, kuue nakatunuga kolle Hispaaniast ja seitsme nakatunuga kolle Luksemburgist.