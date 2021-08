VASTIKUD TEGELASED! Salalikud kõhu-ussid võivad organismis palju kurja teha 

„Kõige tuntumad sooleparasiidid on solkmed, naaskelsabad, nudipaelussid ja maksakaanid – kõik nad on levinud pea üle kogu maailma,“ loetleb Tallinna Lilleküla gümnaasiumi kooliõde Maris Viisimaa. Nakkus levib tema sõnul saastunud käte, mänguasjade ja tarbeesemete kaudu või toidu vahendusel. „Näiteks võib saada ussid lihast või kalast, mida pole piisavalt töödeldud või on valesti töödeldud, aga ussimunad satuvad organismi ka saastunud vee või puuviljade-marjadega. Kord juba nakatunud inimene võib end uuesti nakatada, sest ussid tulevad aeg-ajalt päraku kaudu kehast välja munema. Kui korralikult puhtusest ja hügieenist kinni ei pea, on võimalus, et saastunud kätega satuvad parasiitide munad uuesti suhu ja ring hakkab otsast peale.“

Seepärast ongi kooliõe sõnul väga oluline lastele rääkida, et tualetis käies tuleb käsi tingimata seebiga pesta. Suurem oht nakatuda on neil lastel, kes kipuvad küüsi närima, sest neil on komme sõrmi suhu toppida ja sageli eneselegi märkamatult.

Foto: Pexels

Sooleparasiitide nakkusele jälile saamine pole kooliõe sõnul alati lihtne. „Väikelastel avalduvad reeglina sümptomid, mis aitavad kiiremini õige diagnoosi panna: tekib päraku sügelus ja kipitus, tavaline on ka kõhuvalu, söögiisu halveneb ja jume muutub kahvatumaks,” loetleb Viisimaa. Samas on võib täiskasvanu organism olla juba sümptomitega nii harjunud, et ta ei pane neid tähele. Nii jääb nakkus avastamata ja oht laieneb haigestunu lähedastele, kes võivad samuti nakkuse saada.

„Sooleparasiidinakkuse saanud inimene hakkab mune levitama umbes kuu aega pärast nakatumist ja munad säilivad väliskeskkonnas esemetel eluvõimelisena kaks nädalat kuni kuu. Seepärast kuulub sooleparasiitidest vabanemise juurde lisaks rohtude võtmisele ka korralik kodukoristus, riiete pesemine ja triikimine, nii saab ussimunad hävitatud,” jagab kooliõde nõu.

Nakkus võib tulla koduloomadelt