PEREARST MADIS VESKIMÄGI VAKTSINEERIMISEST: meil on süsteemsed vead, ametnike lahtilaskmine või ümber paigutamine ei mõjuta seda karvavõrdki! 

„Ei saa taas vaikida ! Südamel on meie sotsiaalala kantslerite vallandamine,“ kirjutab Veskimägi oma Facebooki-lehel.

Meie meditsiinimaastikul toimetab maksumaksja rahaga finantseeritud tuhatkond äriühingut, juhtivad on turureeglid, isklik mugavus, rahastus ja tulubaas, mitte patsientide tegelikud vajadused. Saan aru, et poliitikud on pahased, et koroona vaktsineerimistempo on madal, oleme EU häbipostis.

Foto: Aldo Luud

Olen veendunud, et vaktsineerimist peavad teostama peamiselt kodulähedased perearstimeeskonnad. Ainult nii on võimalik tagada võrdne vaktsiinide kättesaadavus kogu riigis, kõigile, ka kõige nõrgematele. Meil on koroonasõda ja tähtis on saavutada kiirelt hõlmatus 80%. Saan aru, et enamus perearstikeskuseid on loobunud vaktsineerimisest, põhjuseks tuuakse suvi ja puhkusteaeg, ollakse väsinud, millegi-kellegi peale solvunud, töötajaid pole, vaktsineerimise korraldus on keeruline jne, jne. Väga tobe vaatepilt – vaktsineerimisebuss seab ennast sisse perearstikeskuse kõrval. Sõja tingimustes on need väited üsna tobedad. Olles ise perearst, olen pidanud väga oluliseks siinse piirkonna elanike jätkuvat vaktsineerimist, selle aluseks on töökorraldus, töötajate rotatsioon, kuid samas ka korraliku puhkuse, 2 x 3 nädalat korraldamine. Ja asi toimib.

Selle näitega proovin illustreerida süsteemset viga, ei tööta vajaduse ja mõistuspärane töökorraldus, kui soovite, siis ka „käsuliin“.