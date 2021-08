Lutsar: praegu on noorte inimeste koroonapuhang 

Teadusnõukoda pole praegu soovitanud uusi koroonapiiranguid kehtestada, kuna need sõltuvad suuresti sellest, kes enim viirusega nakatuvad. „Kui nakatuvad noored inimesed, siis on teine olukord. Kui nakatuvad meil hooldekodudes ja eakad inimesed, siis on meil hoopis teine olukord,“ nentis ta.

Lutsari sõnul on praegu puhang just noorte inimeste seas. Lutsar rõhutas, et koroonaviirus on pidude ja seltskondade haigus ning piirangutevaba suvi aitas viiruse levikule kaasa. „See niisugune vabanemine, mis sel suvel tekkis, kindlasti mängib ka väga olulist rolli ja võib-olla ohutunne on inimestel ära kadunud,“ ütles Lutsar lisades, et Euroopa puhang on Hispaania pidudelt alguse saanud.