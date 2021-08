PROTESTIKISA VALJENEB! Miks tahab WHO juht pidurdada koroonavaktsiini kolmandaid doose? 

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et rikkamad riigid on suutnud statistiliselt välja jagada 100 doosi 100 inimese kohta. Vaesemad riigid on manustanud samal ajal kõigest 1,5 doosi 100 inimese kohta. Eestis on kusjuures Our World In Data andmetel 100 inimese kohta välja antud 86,6 vaktsiinidoosi.

WHO jaoks on oluline, et igast riigist oleks septembri lõpuks vaktsineeritud vähemalt kümnendik rahvastikust. Selle direktor dr Tedros Adhanom Ghebreyesus arvab, et kahekuine moratoorium kolmandatele doosidele aitab ka vaesematel riikidel vähemalt 10% elanikkonnast vaktsineerida. Dr Ghebreyesus ütles oma avalduses, et G-20 riikide juhtimine seab pandeemia lahendamiseks kursi teistele ja kutsus neid üles vaktsiinidoose jagama ning rahastama nende saatmist vaesematesse riikidesse.

The Telegraphi andmeil pidid Ühendkuningriigid pakkuma kolmandaid doose septembri algusest 31 miljonile inimesele.

WHO juht lisas, et praegune olukord, kus enamik vaktsiinidest läheb rikastele riikidele, vajab muutust. Enamik vaktsiine peab tema sõnul minema nüüdsest vaesematele riikidele.

Poliitilisel tasandil on kasvanud protestikisa koroonavaktsiini kolmandate dooside üle. Rikaste riikide soov jagada välja kolmandaid doose, kui miljardid inimesed on veel kaitsepookimata, on ekspertide sõnul põhjendamatu. Eriti olukorras, kus kolmandate vaktsiiniannuste kasulikkus pole tõestatud.

Ajakiri Nature avaldas ühe WHO sisedokumendi hinnangu, et 11 rikkamal riigil, kes mõtlesid pakkuda lisaannust üle 50aastastele pakkuda, kuluks sellele ca 440 miljonit doosi. WHO arvab, et need vaktsiinid tuleks rohkem kasuks vaestes riikides, kus 3,5 miljardit inimest pole ikka veel vaktsiini saanud.

Aafrika Liit andis täna teada, et hakkab igakuiselt oma liikmesriike vaktsiinidega varustama. Neil on plaanis laiali jagada 400 miljonit doosi Covid-vaktsiini, millest 220 miljonit oleks ühedoosilised Jansseni vaktsiinid, vahendab The Economist. Aafrikas elab Worldometeri andmetel 1,3 miljardit inimest.