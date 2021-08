Reoveeuuring näitab koroonaviiruse ühtlast levikut üle Eesti  

Pärast kuuajalist pausi alustasid Tartu Ülikooli teadlased taas iganädalase reoveeseirega. Kui juuni lõpus oli reovee koroonaviirusesisaldus kahanenud pea kõikjal väheseks või mõõdukaks, siis nüüdseks on see uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul märgatavalt kasvanud. Tõsi küll, ülisuurt hüpet siiski toimunud pole.

„Kui võrrelda sellenädalasi tulemusi juuni lõpuga, siis on selgelt näha, et viirusekolded ei piirdu enam üksikute asulatega, vaid viirus on praeguseks üle Eesti ühtlaselt levinud,“ ütles Tenson.