Irja Lutsar: laialdane ja kiire vaktsineerimine aitab pidurdada uute tüvede teket 

Kuna vaktsiinid pole ideaalsed ja immuunvastus väheneb ajas nakatuvad ka täielikult vaktsineeritud inimesed. Viiruse ringluse täielik elimineerimine praeguste vaktsiinide või kasutatavate skeemidega võimalik pole. Seetõttu on päevakorral ka kolmandate dooside manustamise vajadus. Uuringud on näidanud, et kolmas doos tõstab nii algse (Wuhan tüve) kui ka uute viiruse variantide (sh delta) vastu suunatud antikehade hulka ja võimalik, et kolme doosiline režiim annab tugevama kaitse ja pikaajalisema immuunkaitse kui kahel süstil põhinev skeem. Kas selline skeem on ka kliiniliselt efektiivsem kergete infektsioonide vältimisel ja samas ka hästi talutav, pole praeguseks veel teada.

Revaktsineerimise eesmärgiks oleks ennekõike raske haigestumise vähendamine isikutel, kellel immuunsuse teke on problemaatiline. Revaktsineerimine võib osutuda vajalikuks kui vaktsiinide või läbipõdemise poolt esile kutsutud immuunsus nõrgeneb või kui tekivad uued viirusetüved, millele olemasolevate vaktsiinidega saadud toime on vähenenud. Kahjuks ei saa me seda ilma kliiniliste uuringuteta hinnata kuna head ja igapäevaselt kasutatavat biomarkerit immuunvastuse hindamiseks pole.

Ka Eestis kuuleme iga päev, et nakatuvad ka kahe doosiga vaktsineeritud. Kui vaatame andmeid lähemalt siis näeme, et umbes 40% neist nakatub esimese 8 nädala jooksul ja veel 40% nakatub 9-16 nädala jooksul pärast teise vaktsiinidoosi saamist. See pigem viitab sellele, et vaktsiinid pole 100%-lise efektiivsusega nakatumise eest kaitsmisel (juba eelnevalt teada uuringutest). Immuunsuse nõrgenemisele vähemalt praegused andmed ei viita. Sama on näha ka kliinilistest uuringutest – Comirnaty vaktsiini (Pfizer/BioNtech) efektiivsus 6 kuud pärast vaktsineerimise algust on endiselt 91%, kuid kui esimese kahe kuu jooksul oli efektiivsus 96%, siis pärast neljandat kuud on see 83%. Moderna pressiteate alusel püsib Spikevaxi efektiivsus aga 6 kuu jooksul sisuliselt muutumatuna ja on endiselt >90%. Oluline on rõhutada, et vaktsiinide efektiivsus raske haigestumise vältimisel on endiselt väga hea ja ületab 90% sõltumata ringlevatest tüvedest. Ka päris elu andmed nii Iisraelist, Kanadast kui ka UKst näitavad sama - haiglasse satuvad ennekõike vaktsineerimata inimesed. Sarnased on ka Eesti andmed – üle 90% hospitaliseeritutest ja kõik juulis/augustis intensiivravi vajanud COVID-19 haiged on vaktsineerimata. Seejuures moodustavad vaktsineerimata inimesed enim haiglaravi vajavas vanuserühmas (vanus 70+ aastat) umbes 30% ehk siis vähemuse. Siit järeldub, et inimesed, kes pole ennast vaktsineerimisega kaitsnud, põhjustavad umbes 90% haiglate koormusest. Seega raske haiguse vältimise seisukohalt revaktsineerimine kogu elanikkonnale praegu vajalik pole ning pigem on oluline fokusseerida esimeste ja teiste dooside võimalikult kiirele manustamisele eriti neile, kes raskest haigusest ohustatud on. Kas ja kuidas olukord talvisel/kevadisel viiruste hooajal muutub pole võimalik täpselt öelda. Küll aga võib kindlalt väita, et revaktsineerimise (võimalik) vajadus pole kindlasti „algusesse tagasi pöördumine“.

Kui aga eesmärgiks on SARS-CoV-2 ringluse vältimine, siis võib olla tegemist olukorraga, kus kaks vaktsiinidoosi pole immuunsuse tekitamiseks piisav ning vajalik on vähemalt kolme või enama doosi manustamine. See on puhas spekulatsioon kuna uuringuid selle kohta veel avaldatud pole. Küll on teada, et need toimuvad ja ootame pingsalt nende tulemusi.

Kolmandate dooside manustamisel tekib ka küsimus millist vaktsiini kasutada. Sama tüüpi adenoviirusvektoritel põhinevate vaktsiinide kasutamine pole tõenäoliselt efektiivne kuna adenoviiruste vastu tekivad antikehad, mistõttu viiruste sisenemine rakku ja SARS-CoV-2 ogavalgu tootmine on takistatud. Ideaalne oleks kui kolmas doos tehakse vaktsiiniga, mis toimib ka uutele ja laialt ringlevatele variantidele. Spetsiifilisi vaktsiine nende tüvede vastu praegu turul pole. Tõsi, uuringud näitavad et ka olemasolevate vaktsiinide kolmas süst võimendab väga tugevalt antikehade tootmist mis hävitavad nii „vanu“ kui ka „uusi“ viirustüvesid. Lisaks sellele on uuringud ka näidanud, et erineva mehhanismiga vaktsiinide kombineerimine (heteroloogne vaktsineerimine) tekitab rohkem antikehi kui samade vaktsiinide kasutamine. Loodetavasti jõuavad varsti turule valgupõhised vaktsiinid, mis samuti võiksid hästi kolmandateks doosideks sobida. Ennekõike aga vajame vastavaid uuringuid.

Mitmed riigid planeerivad sügisel kolmanda doosi manustamist immuunpuudulikkusega isikutele. Vastav uuring on praegu käimas Norras.

Missugune on kolmandate dooside taluvus? Selle kohta on andmeid väga vähe. Päriselu andmed võiks hakata selguma ennekõike Iisraelis käimasolevast 60+ vanuses olevate inimeste vaktsineerimise tulemustest. Tõe huvides peab ütlema, et Israel pole mitte kõige kõrgema vaktsineeritusega riik, kaks doosi on saanud vaid veidi üle 60% elanikkonnast ja suhteliselt suur on seal vaktsiinivastaste kogukond. Ilmselt püütakse seal lisaks kolmandatele doosidele suurendada ka vaktsineerituse taset.