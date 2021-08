HAIGUSLEHTEDE TULV! Vaimse tervise häirete tõttu võtavad inimesed neid üha rohkem 

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kommunikatsioonijuht Monika Rand peab seda muutust rõõmustavaks: „Vaimse tervise kampaaniaid on just viimase viie-kuue aasta jooksul järjest rohkem olnud. Võib loota, et need on stigmat murdnud ja inimesi julgustanud abi otsima. Igasugused kampaaniad võtavad muidugi aega, et nad vilja kandma hakkaks, ega saa öelda, et oleksime veel seal, kus võiksime.“

Haigekassa andmetel võttis 2014. aastal vaimsete probleemidega seonduvatel põhjustel haiguslehe 863 inimest ja eelmisel aastal 1544. Tänavu on 9. augusti seisuga vaimsete probleemide tõttu haiguslehele jäänud 1159 inimest. Mõni neist on sel põhjusel haiguslehe võtnud mitu korda, kokku on neid väljastatud 1905. Eelmisel aastal võtsid 1544 vaimsete probleemide all kannatajat kokku 2858 haiguslehte.

Jätkuvalt on näha suurt erinevust meeste ja naiste vahel. 2020. aastal jäi vaimsete häirete tõttu haiguslehele 1001 naist ja 543 meest. Kusjuures 2014. aastal polnud erinevus nõnda suur: toona oli sinisel lehel 526 naist ja 337 meest.

Mullu jagati vaimsete häirete tõttu haiguslehti kokku 2858, neist pea kaks kolmandikku võtsid naised. Miks naised rohkem haiguslehti võtavad kui mehed? „Naised on traditsiooniliselt alati olnud julgemad muredest rääkijad ning ka abi otsijad. Kui naine abi küsib, siis see on alati olnud aktsepteeritavam," räägib Rand, et naistel on emotsionaalselt lihtsam oma muret tunnistada. „Paraku on meeste puhul endiselt palju ootusi olla tugev, hakkamasaav ja mitte oma tundeid välja näidata. Ka oma tunnete äratundmine, veelgi enam nendest rääkimine, on meeste jaoks just nende ootuste tõttu raskem kui naistel. Kuigi ka siin on õnneks muutusi märgata. Mulle endale meeldib väga mõtteviis, et tugev on see, kes ei karda olla nõrk."

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kommunikatsioonijuht Monika Rand. Foto: Erakogu

Vaimse tervise häirete tõttu võetud haiguslehtede arvu kasvamist on märganud ka personalijuhid. Swedbanki personalijuht Ülle Matt tõdeb: „Inimesed on hakanud järjest rohkem teadvustama vaimse tervise muresid võrdväärselt muude füüsiliste haigustega ning pigem seetõttu on ka haiguslehtede arv suurenenud.“