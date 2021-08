Kaitsevägi asub toetama elanike kaitsepookimist: Tallinna tuleb mobiilne vaktsineerimispunkt 

„Kui siiani on kaitsevägi keskendunud vaktsineerimisel kaitseministeeriumi valitsemisala teenistujatele ja ajateenijatele, siis nüüd on meil võimalus anda panus ka ülejäänud elanikkonna toetamiseks. Maksimaalne vaktsineeritus on hetkel parim viis riiki lukku panemata elu käimas hoidmiseks,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti.