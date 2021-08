VILETS SEKS JA NIGEL SPERMA! Ole valmis nendeks viieks tagajärjeks, kui sa ei suuda joomist lõpetada!  

Foto: Vida Press

Kahjuks ei ole punane nina ja kohutav pohmell ainsad kahjud, milleni viib liigne joomine. Alkoholiga liialdamine põhjustab mitmeid terviseprobleeme, nagu maksatsirroosi, depressiooni, samuti paneb keskkoha ohtlikult paisuma. Kui tunned, et sul on raske mõõdukaks jääda, siis võta hetk, et mõelda oma elu üle järele! Oled kindel, et tahad ikka edasi juua?