60 protsenti täisealistest on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi 

Eelmisel nädalal tehti Eestis 26 106 esmast kaitsesüsti. COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juhi Marek Seeri sõnul on tänase vaktsineerimistempo juures saavutav eesmärk kaitsta 22. septembriks vähemalt ühe doosiga 70 protsenti täiskasvanutest.

Eestis on võimalik end COVID-19 vastu vaktsineerida kas eelnevalt aega broneerides või elavas järjekorras nn kiirvaktsineerimisel.

Lähipäevadeks on vabu aegu saadaval kõikides maakondades. Aja saab broneerida telefonil 1247 või digiregistratuuris www.digilugu.ee. Vaktsineerida saab ka apteekides – endale lähima apteegi leiab ja aja saab kinni panna veebilehel www.vaktsineeriapteegis.ee.

Lisaks tuleb juurde kiirvaktsineerimise võimalusi, kuhu võib kohale minna ilma eelregistreerimata. Augustikuu jooksul on üle Eesti enam kui sada võimalust saada vaktsiin ajutises vaktsineerimispunktis, on see siis vaktsiinibuss ja -kiirabi või kaubanduskeskusesse, vallamajja, kooli või kaubanduskeskusesse üles pandud vaktsineerimiskabinet. Lisaks on 14 maakonnahaiglat avanud oma hoones vähemalt viiel päeval nädalas töötava vaktsineerimiskabineti. Värske info nende võimaluste kohta on kättesaadav veebilehel https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/ ja infot oskab anda ka riigiinfo telefon 1247.

Eestis on võimalik end vaktsineerida kahedoosiliste vaktsiinidega Pfizer ja Moderna (Spikevax), mis sobivad alates 12. eluaastast. Et saada tõhus kaitse, tuleb Pfizeri puhul teine kaitsesüst teha kuus nädalat ja Moderna puhul neli nädalat pärast esimest doosi. Lisaks vaktsineeritakse ka ühedoosilise vaktsiiniga Janssen, mis sobib alates 18. eluaastast, ent tootja tarneraskuste tõttu kasutatakse Janssenit eelkõige kohtades, kus teise doosi tegemine on keeruline (nt kodus vaktsineerimistel, laevadel jm).