TÕHUSAM KAITSE? Soome valmistub koroonavaktsiini kolmanda doosi süstimiseks 

Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonna (HUS) diagnostikajuht Lasse Lehtonen peab loogiliseks, et 3. doosi süstimise järjekord on sama mis 1. ja 2. doosi tegemisel ehk kõigepealt saaksid 3. doosi need, kel on suurim risk nakatuda koroonaviirusega või kes põevad haigusi, mis nõrgendavad immuunsüsteemi, samuti need, kellel vaktsiinikaitse võib olla nõrgem kui teistel.

HUSi juhid jälgivad ka seda, millises järjekorras vaktsineeritakse 3. doosiga mujal maailmas. Lehtonen oletab, et kui Soomes otsustatakse teha 3. doos, siis järgitakse sama joont. Soome, nagu ka paljud teised riigid on veel ootel, enne kui lõplikult otsustavad. Vaja on põhjalikult kaaluda, mida näitavad teadusuuringud vaktsiinikaitse kohta ja kellel võiks 3. doosist kõige rohkem kasu olla. Soome vaktsineerimise töörühm arutab asja 30. augustil.

Praegu 3. doosi teema kuum ka rahvusvaheliselt. Israel on juba alustanud 3. doosi süstimist, samuti Araabia Ühendemiraadid, kus kasutatakse Hiina vaktsiini. Euroopas ei ole jätkuvaktsineerimise soovitust veel antud.

Maailma Terviseorganisatsiooni juht Tedros Adhanom Ghebreyesus on soovitanud lükata 3. doosi ehk tõhustusdoosi tegemine edasi vähemalt septembri lõpuni, et maailma vaesemate riikide inimesed saaksid teha enne 1. doosi.