PEREARST KARMEN JOLLER IMESTAB: ma ei saa absoluutselt aru, miks peetakse vaktsiine ohtlikuks 

Kroonilise haigusega inimesele tuleb kindlasti vaktsiini teha, sest ta on rohkem ohustatud ka COVIDi poolt – reegel on see, et mida kehvem on inimese tervis, seda olulisem on, et ta vaktsiini saaks. Tuleb lihtsalt arvestada, et vaktsiin ei pruugi talle täielikku kaitset anda ja seetõttu on eriti oluline, et kõik teised inimesed tema ümber oleksid vaktsineeritud.