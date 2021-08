Liiga hilja avastatud puukborrelioos viis aastateks tervise: „Päris endine ei ole ma enam kunagi.“ 

Pilt on illustratiivne.

„Borrelioos on kenasti ravitav, aga jamaks läheb siis, kui diagnoosi ei saa,“ rääkis Rutt, kelle raviti borellioosi asemel põskkoopapõletikku ja soovitati isegi antidepressante. Alles aasta hiljem selgus, et süvenevate peavalude, mäluhäirete ning ekstreemse kaalulanguse taga on puukborrelioos.