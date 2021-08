SEDA MEHED EI MÕISTA: neli veidrust, millega naine võib menstruatsiooni ajal tegeleda 

Kui naine hakkab ohjeldamatult sööma, võib kahtlustada, et tal on peagi algamas menstruatsioon. Õigupoolest tunnetab seda tema keha ning seetõttu võib naisel ka õhtul hilja tekkida isu mõne veidra toidu järgi. Ja tegelikult ei ole tore süüa esmalt tühjaks šokolaadikreemipurk ning pärast olla ahastuses, et nii palju kaloreid sai sisse söödud.

Lisaks ohjeldamatule söögiisule võivad naistel enne menstruatsiooni tekkida ka isud kummaliste toitude järgi, mille järele tuleb viivitamatult poodi tormata. Ka võib juhtuda, et naine segab kokku äärmiselt veidraid roogi – näiteks paneb pannkookidele grillkastet. Sest tal on isu hetkel just selle järele.

Foto: Pexels

Kui kõht on täis ja seljas mugavad koduriided, on just menstruatsiooniperioodile iseloomulik see, et naine sätib end sel ajal teleka või arvuti ette lemmikseriaale vaatama. Ja ta ei vaata korraga mitte vaid üht osa, vaid ikka terve hooaja korraga. Eriti hea on, kui need seriaalid teda ka nutma ajavad. Miks naised emotsionaalsel ajal emotsionaalseid saateid eelistavad, seletada ei osata.