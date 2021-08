Põhja-Regionaalhaigla meelitab uue iPhone'i loosimisega inimesi vaktsineerima 

Ka mujal maailmas on kingituste ja meenetega inimesi koroonaviiruse eest kaitsvale süstile meenutatud. Eesti valitsus on aga öelnud, et nemad vaktsineerimise eest präänikut rahvale pakkuda ei saa. Põhja-Eesti regionaalhaigla on aga ohjad enda kätte võtnud ning loosib nende juures vaktsineeritute vahel välja lausa uue iPhone'i!