Tagasilöök vaktsiinivastastele: uuringute järgi ei oma imeravimiks peetud invermektiin koroonaviiruse vastu mingit toimet 

Ravimi pooldajate ja vaktsiinivastaste poolt on levinud väide, et ravimifirmad varjavad invermektiini toimet COVID-19 suhtes seetõttu, et teenida vaktsiinidega suuremat tulu. Kui senised teadusuuringud kinnitavad endiselt, et parim kaitse on hetkel end viiruse vastu kaitsta just vaktsineerides.