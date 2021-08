KOROONA VARITSEB LAPSI! Kas ülimalt nakkav deltaviirus on neile tõesti ohtlikum?   

Lapsed põevad koroonahaigust üldiselt kergemini kui täiskasvanud – eriti võrreldes vaktsineerimata täiskasvanutega. Kuid hiljutist järsku haigestumise kasvu laste hulgas peetakse USAs kainestavaks meeldetuletuseks, et madalam risk ei tähenda, et lastel pole üldse ohtu.

Näiteks kirjeldas üks Arkansase haiglajuht, et eelmisel aastal pidas ta koos kolleegidega halvaks päeva, kui haiglas oli viis kuni seitse last, kellel oli Covid-19. Nüüd hoolitsevad nad 20 või 30 lapse eest, kellest pea pooled on alla 12aastased.

Selleks ajaks, kui deltavariant hakkas USAs levima, pidasid paljud inimesed pandeemiat enam-vähem lõppenuks: leevendati piiranguid, taasavati ettevõtteid ja loobuti maskidest. Aga piirangute leevenedes oli koroonaviirus tagasi, levides veelgi hoogsamalt kui möödunud aastal. Deltavarianti peetakse tugevamaks ja ohtlikumaks vaenlaseks. Kas deltaviirus on lastele ka ohtlikum, seda teadlased alles uurivad.

„Deltal on levikuvõime osas varasematega võrreldes kõva eelis,“ kinnitab ka Rospu. „Delta on tõesti erakordselt hea võimega just vaktsineerimata inimesi üles leidma ja nakatama, seega mida rohkem inimesi saab vaktsineeritud, seda parem.“

Möödunud nädalal kõneles ka terviseameti juht Üllar Lanno, et koroonaviiruse deltatüvi levib eelnevalt domineerinud alfatüvest vähemalt ühe kolmandiku võrra kiiremini, mis tähendab, et viiruse nakatamisvõime on ülikõrge.

Paanikaks pole põhjust