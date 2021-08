KÖHA EI LÄHE ÜLE? Arst selgitab, kui kaua on koroonahaige nakkusohtlik  

Selgitab Anne Kallaste, Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliiniku nakkushaiguste osakonna juhataja: „Erialakirjanduses avaldatud andmete põhjal on praegu kokku lepitud, et inimene ei ole enam nakkusohtlik, kui haiguse algusest on möödas vähemalt kümme päeva, palavikku ei ole 72 tundi ja respiratoorsed sümptomid on taandunud. Suur osa inimesi paranebki selle ajaga ära ja nakkusoht möödub. Harvadel juhtudel – väga raske haiguskulu ja immuunpuudulikkuse korral – võib nakkusoht kesta ka pikemalt.

Samal teemal Keha KOROONA VARITSEB LAPSI! Kas ülimalt nakkav deltaviirus on neile tõesti ohtlikum? Ägeda hingamisteede haiguse põdemise järel võib aga jääda kestma postiinfektsioosne köha, mis võib kesta ka kuni kaks kuud. See ei ole seotud üksnes Covid-19-ga, vaid võib esineda ka teiste respiratoorsete viirusinfektsioonide korral. Selle põhjus on pärast haiguse põdemist tekkiv hingamisteede ärritus, mitte enam äge haigus. Seega võib respiratoorsete sümptomite lõplik taandumine vahel võtta aega ja seetõttu on nakkusohu kestuse hindamine mõnel juhul keeruline.

Järjest enam kirjeldatakse pikaajalisi kaebusi pärast Covid-19 põdemist. Seda, kellel need tekivad, on hetkel raske ette ennustada. Sagedasemad kaebused on koormustaluvuse vähenemine ja väsimus, kuid selleks võib olla ka rindkere valu ja püsima jäänud köha. Praeguste uuringute põhjal võivad kuni pooltel haigust põdenutel olla pikemaajalised kaebused. Need ei ole seotud nakatumisvõimelise viiruse püsimisega – kroonilist viirusinfektsiooni Covid-19 puhul ei esine.