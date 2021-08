Marek Seeri asemele uut vaktsineerimisjuhti ei tule, korraldus muutub kesksest lokaalseks 

„Eesmärk on, et see oleks võimalikult lihtne ja arusaadav, selge vastutusega ja vastaks ka praegusele vajadusele. Oleme läbi haigekassa võtnud tööle üle kümne maakondliku vaktsineerimiskoordinaatori,“ ütles Kiik. „Viimastes maakondades käib veel sobivate inimeste otsimine, enamikus on nad aga juba tööl.“