VIDEO | Tanel Kiik terviseameti külmlao rikkest: vaatepilt komisjoni raportist on masendav. Üllar Lanno: peale minu on teisigi, kellel lasub samuti vastutus

Lanno tunnistas, et ka terviseamet on teinud vigu ning paljud asjaolud saavad nüüd suuremat tähelepanu. Ta lisas, et kõik teatud temperatuuri nõudvad ravimid on laost ära viidud.

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas ja millist vastutust näeb külmladude rikkes endal Üllar Lanno, vastas kõigepealt hoopis Tanel Kiik, et ta mõtles, et juhtunu osapooled ei tohiks üksteise poole näpuga näidata ning ta toetab, et prokuratuur uurib, kas tuleb alustada menetlust.

Lanno vastas aga, tema tööletuleku ajal eelmise aasta sügisel ei valitsenud rahuaeg, vaid siis oli kõige suurem koroona tõusulaine. Ta ütles, et tal polnud mõtteski mõelda projekteerimise peale ja kas maja töötab korralikult. Lanno sõnul ei oleks ta sellist asja osanud ette näha. Küll aga ta tõdes, et tema kui asutuse juht vastutab kõige eest, mis majas toimub, aga pannes kirja tervet külmladude protsessi, mis algas aastaid enne tema ametiaja algust, on võimalik leida palju inimesi peale tema, kellel lasub samuti vastutus.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma lausus, et nakatumiskordaja R on sama, mis nädal tagasi, aga liigub vaikselt kasvu suunas. Suurim tõus nakatumises on olnud Kagu-Eestis, Lõuna-Eestis on haiglaravivajadus kasvanud nii üld- kui ka intensiivravis. Ta ütles, et Tartu Ülikooli kliinikum on praegu kõige pingelisemas seisus, aga lähiajal ei ole näha ka olukorra muutumist. Härma sõnul tõstetakse voodikohtade vajadust ning täna ja homme kohtuvad Põhja ja Lõuna staabid, mis vaatavad üle haiglaid puudutavaid plaane.

Härma ka ütles, et kuna lapsed lähevad kooli väga kõrge haigestumise taustal, neil on kõrge risk nakkus koju tuua ning distantsõppele kergekäeliselt enam minda, on kõigil suur kohustus olla sümptomite puhul tähelepanelikum kui varem. Ta soovitas lähikontaktsuse puhul vältida ebavajalikke kontakte, nagu näiteks sünnipäevapidusid.

Härma lausus, et tuleb julgustada vanemaid pereliikmeid vaktsineerima minema, sest koos lastega elavad vanemaealised on sügisel suuremas ohus. Terviseameti andmetel on vaktsineerimata inimestel neli korda suurem võimalus nakatuda koroonaviirusega kui vaktsineeritutel.

Härma ka ütles, et haigestunute puhul on toimunud nihe kesk- ja vanemaealiste suunas. Ta sõnas, et ligi kolmandik nakatumistest on seotud reiside ja noorte pidudega. Ta ka lisas, et hoolekandeasutusest on nakatumine märkimisväärselt kasvanud, aga võrreldes möödunud lainetega on tase kõvasti madalam, sest patsiendid on vaktsineeritud. Härma sõnul on nakatumised hoolekandeasutustes alanud vaktsineerimata töötajatest.