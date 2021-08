Irja Lutsar selgitab, miks peavad maski taas hakkama kandma ka vaktsineeritud inimesed 

Valitsuse otsuse järgi peavad maski avalikes siseruumides, kus koroonapassi ei kontrollita, kandma ka vaktsineeritud inimesed. „Jah, sest väga raske on poes vahet teha nendel, kes on vaktsineeritud ja kas on vaktsineerimata. Seda teed on ka paljud teised riigid läinud,“ ütles Lutsar.

„See teave põhineb uutel uuringutel Ameerika Ühendriikidest ja Ühendkuningriigist, mis näitasid, et viiruse koormus nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesel on üsna sarnane ja selle Delta viirusega on viiruse koormus suur,“ lisas ta.

Lutsari sõnul jäävad piirangud kehtima, kuni olukord taas paremaks läheb, ehk kui nakatumine ja hospitaliseeritute arv langeb. „Ja teine faktor on see, kuivõrd me suudame oma elanikkonda ära vaktsineerida,“ nentis Lutsar.

Valitsus võttis neljapäeval vastu põhimõttelise otsuse, mille järgi tuleb nädala pärast ehk alates 26. augustist nendes avalikes siseruumides, kus ei kontrollita Covidi tõendit, kanda maski. Lisaks praegu juba kohustuslikule maskikandmisele ühistranspordis puudutab see ka kaubanduskeskuseid, poode, aga ka teenuste osutamist pankades, postimajades ja mujal.

Lisaks tuleb avalikes ruumides, kus on nõutud Covid-19 nakkusohutuse tõendamine, teha seda kõigilt klientidelt või osavõtjatelt inimeste arvust sõltumata.