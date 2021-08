Krista Fischer koroonaviirusest: läbipõdemisele ei tasuks lootma jääda 

„Juuresolev joonis on saadud Eesti andmete pealt. Vaktsineerituse andmed on võetud 15.juuli seisuga (st 2 doosiga vaktsineerituks loeti isik, kes oli seda 15.juuliks, sama osalise vaktsineeritusega), nakatumine vahemikus 1.juuli - 12.august. Läbipõdenuks loeti see, kes oli saanud positiivse testi enne 1.aprilli 2021 (pärast 1.apr nakatunute korral ei loetaks juulis positiivse testi saamist veel uueks nakatumiseks, aga neid oli ka ainult 2 inimest),“ selgitab Fischer kasutatud andmeid.

„Viimases kategoorias on ka need, kes pärast läbipõdemist siiski 2 doosi vaktsiini said. Kuigi siit jooniselt näeb ju seda, et läbipõdemine kaitseb kõige paremini uuesti nakatumise eest, ei tasuks sellele lootma jääda, sest läbipõdemine on seotud siiski oluliste riskidega (keskmiselt 7% vajab haiglaravi, haiglapatsientide suremus 14%, ellujäänutest paljudel püsivad tervisekahjustused. Lisaks ka nn pikk covid, mille all kannatajaid võib olla oma 10% kõigist nakatunuist). Nii et siiski soovitaks vaktsineerimist.“