OTSE | ILMA NALJATA! Terviseminister Kiik: ravimite järelevalve Eestis on karm ja range!

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno täpsustas, et jaanipäevade kuumad ilmad räsisid vaid külmalao kolme ruumi ehk riknemine toimus vaid teatud ruumides. Ühtlasi tõi Lanno välja, et logifailid, mis puudutavad temperatuure, on põhimõtteliselt kogu ulatuses olemas, vaid ajaperiood jaanuar-aprill on see, kus riigi kinnisvara aktsiaseltsi hoone süsteem ei vajalikku tagasisidet: kas ruum oli õiges temperatuuris või mitte.