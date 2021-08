Ööpäevaga lisandus 405 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 105 patsienti

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 130 inimesel. 79 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.Tartumaale lisandus 72, Viljandimaale 34, Valgamaale 23, Jõgeva- ja Võrumaale 17, Järva- ja Põlvamaale 16 uut nakatunut. Pärnumaale lisandus 15, Saare- ja Ida-Virumaale 13, Rapla- ja Lääne-Virumaale 11, Läänemaale 8 uut nakkusjuhtumit. 9 juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 310 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 6,7%.

Ööpäeva jooksul avati 15 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 105 patsienti. Haiglaravil viibivatest patsientidest 84 ehk 80% on vaktsineerimata (neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 79 inimest).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 715 143 inimesele, kellest 97 230 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 617 913 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud.