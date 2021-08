TEADLANE SELGITAB: kas mRNA- vaktsiinid on geeniteraapia, mis võib kahjustada loodet või rasestumist? 

RNA on inimkehas ebastabiilne ja see lagundatakse suhteliselt kiiresti. Vaktsiinides kasutatakse küll modifitseeritud RNAd, kuid ka see pole meie kehale midagi uut. See lihtsalt pikendab vaktsiini RNA eluiga mõne päeva jagu. Kui RNA oleks püsiv, siis ei oleks meil ju mitut süsti vaja.

Märkimisväärset kogust vaktsiini munasarja ei tohiks jõuda. Munarakud on pigem n-ö magavad rakud. Neil on väga väike energiakulu ning ka nende DNA ja kromosoomid on tihedalt kokku pakitud. See vähendab võimalust, et RNA saaks rakku siseneda, sealt edasi rakutuuma jõuda ning siis veel liituda „lahtise“ DNA-ga. Bioloogias on küll olemas mehhanisme, kuidas RNA-d DNA-sse viia, kuid see on märksa keerulisem ja nõuab lisamehhanisme, mida vaktsiinides kindlasti pole.