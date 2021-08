DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kui kaua tuleb juua sidrunivett, et puhastada veresooni? 

Kasvõi sada aastat järjest, kui sidrunivesi meeldib, ainult tühja ta sooni puhastab, selleks peaks kogu veresoonkonna sidrunivee ja lambiharjaga läbi nühkima. Aga kui soodasõpradele vastukaaluks on nüüd tekkinud mingi uus sidrunikoolkond, siis sidrunhapet lusikate kaupa sisse uhades saab kergemal juhul maohaavandi ja teatud püsivusel ka happe-leelistasakaalu paigast ära kuni kooma ja surmani.

Ka tavalise keedusoolaga võib ennast ära tappa, surmav kogus on täiskasvanud ja väga rumalale inimesele ligi 400 grammi. Tõsiasi, et ükski loll ennast rumalaks naljalt ei tunnista, annab siiski lootust, et soolaga ei hakka keegi proovima.