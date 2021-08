UUS VÕIMALUS: 26 000 emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud naist saavad teha testi kodus 

Pilootuuringu tulemuste põhjal on võimalik hinnata, kas Eestis on võimalik kodutesti edaspidi kasutada tavapärase sõeluuringu osana ja milline kodutesti läbiviimise viis toimib paremini.

Inimese papilloomiviirus ehk HPV (Human Papilloma Virus) on üks peamisi emakakaelavähi tekke põhjuseid. Vähki põhjustava viiruse varajaseks avastamiseks kutsutakse naisi vanuses 30–65 iga viie aasta tagant sõeluuringule HPV-testi tegema. Sõeluuringus osaleb siiski vaid alla poole kutsututest ning igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 naist.

„Otsime viise sõeluuringus osalemise määra kasvatamiseks. Kui traditsiooniliselt on HPV-testi läbi viidud ämmaemanda või naistearsti kabinetis, siis sama tõhusaks, kuid osa naiste jaoks mugavamaks on mitmete Euroopa riikide kogemusel osutunud HPV kodutest,“ selgitas TAI vanemteadur Piret Veerus.

„Nii Euroopa kogemus kui ka meie möödunud aastal läbiviidud eeluuring näitab, et uudse meetodiga on potentsiaali jõuda naisteni, kes muidu testima ei tuleks ja seeläbi päästa elusid. Mõistagi on ka igal pilootuuringusse kaasatud naisel endiselt võimalus valida, kas teha test tavapäraselt naistearsti kabinetis või uue võimalusena ise kodus,“ lisas Veerus.