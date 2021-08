KOROONAVERI KÄRAB KÜLL: eestlased vaktsiini tõttu vereülekannetest ei loobu 

ALATI OODATUD: Tartu ülikooli kliinikumi verekeskuse direktori Helve Königi sõnul on kõikide veredoonorite panus igal ajal oodatud.

Maailmas kasvavad pinged seoses Covid-19 ja selle vastu vaktsineerimisega: inimesed loobuvad elupäästvatest vereülekannetest, kuna usuvad, et veri on saastunud ja/või annab edasi koroonavaktsiinide koostisosi. Kuidas on lood Eestis?