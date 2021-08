VALMISTU PIKAKS ELUEAKS! Siin on 16 saladust, kuidas elada kauem

Foto: Vida Press

On üks väga oluline põhjus, miks tasub sõpradele tänulik olla – nad aitavad sul kauem elada. Hea mõjuga on ka abielu. Seega tasub hoida häid suhteid. Aga on veel väga palju, mida saad ise ära teha!