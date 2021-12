TEADLANE SELGITAB: missugune on maski tervist kahjustav mõju, eriti kui kanda seda pikka aega?

„Tervishoiutöötajatel, kes teevad ebainimlikult pikki vahetusi, on tõesti kirjeldatud erinevaid maski kandmisega kaasnevaid hädasid: akne, naha koorumine, peapööritus jm,“ selgitab molekulaarbioloogia teadur Uku Haljasorg.

„Seda on esinenud küll pigem N95-tähistusega maskide puhul. Peame arvestama, et tegemist on erakordsetes tingimustes töötavate erakordsete inimestega. Tavaelus tavalise meditsiinilise maskiga ringikäimisel ei ole teadaolevalt kõrvalnähte peale inimese isikliku vaimse ja füüsilise ebamugavustunde. Sellest võib muidugi välja kasvada ärevus ja vastumeelsus, mis hakkavad omakorda ebamugavustunnet võimendama.