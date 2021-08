„TÄNA SÜST, HOMME HAIGUS“?! Kui paljudel Eesti surmadel on olemas seos koroonavaktsiiniga? 

„Selliseid teatisi, kus arvatavad vaktsineerimisjärgsed reaktsioonid on põhjustanud surma, on meile saadetud 19 korral,“ selgitas ravimiameti ravimiohutusbüroo juhataja Maia Uusküla. Ent ajaline seos koroonavaktsiini saamisega ei tähenda veel, et kaitsesüst oligi surmapõhjus. „Enamuse puhul selgub hilisemal analüüsil, kui oleme saanud täiendavaid andmeid, et seos vaktsiiniga puudub,“ kinnitas Uusküla.