Raske soolehaigusega naine: „Raske on ette kujutada, kuidas inimene suudaks üksi kõik selle läbi teha.“

Pilt on illustratiivne.

Lühikese soole sündroom on nähtamatu, kuid raske puue. „Minu lühikese soole sündroomi süüdlane on munasarjakasvaja, mis oli edasi läinud soolde – seetõttu tuli koos kasvajaga eemaldada osa peensoolest ja ka jämesoolest,“ räägib 50ndates Kersti, kel tänaseks on operatsioonist möödas üle aasta.