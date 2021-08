Ööpäevaga lisandus 255 koroonapositiivset, haigalravi vajab 115 patsienti 

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 99 inimesel. 73 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.Tartumaale lisandus 44, Viljandimaale 20, Võru- ja Pärnumaale 18, Jõgeva- ja Põlvamaale 9, Järva- ja Ida-Virumaale 8 uut nakatunut. Valgamaale lisandus 6, Saaremaale 4, Rapla- ja Lääne-Virumaale 3 uut nakkusjuhtumit. Teistesse maakondadesse uusi positiivseid testitulemusi ei lisandunud. 6 juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 334 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,6%.Testitutest 594 olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga, 2132 olid vaktsineerimata.

Ööpäeva jooksul avati 15 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 115 patsienti. Haiglaravil viibivatest patsientidest 96 ehk 82,7% on vaktsineerimata (neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 87 inimest).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 724 258 inimesele, kellest 98 024 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 626 234 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud.