Ööpäevaga lisandus 358 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 119 patsienti

Haiglaravil viibivatest patsientidest 95 ehk 79,1% on vaktsineerimata (neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 86 inimest).Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 726 054 inimesele, kellest 97 482 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 628 572 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud.