Anne Veski on loobunud dieetidest: „Kõik naised on teinud sadu dieete, mina ka. Aga looduse ja iseenda vastu ei saa.“ 

Foto: Stanislav Moshkov

Anne Veski tunnistab, et ka temale pole dieeditamine võõras, aga nüüd on ta enesepiitsutamise juba ammu lõpetanud. „Kõik naised on teinud sadu dieete, mina ka. Aga looduse ja iseenda vastu ei saa, “ räägib ta Eesti Naisele antud intervjuus.