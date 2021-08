DR VASSILJEVI NÕUANNE | Hirmutatakse toksoplasmoosiga – kas nüüd on mingi uus epideemia? 

Toksoplasma kohta levib igasugust umbluud. Tegelikult on ainurakne, rakusisene parasiit, levitajaks on kassid ja inimene nakatub kassiroojaga kokku puutudes. Milleks ei pea otseselt näpuga torkima, saab ka saastunud pindadelt, aga ainult suu kaudu.

Seega veel kord: aitäh, koroona – peseme käsi. Eestis on tõesti ligi 40% elanikel toksoplasma olemas ja on alati olnud, aga probleeme võib see tekitada vaid nigela vastupanuvõimega ja rasketest haigustest kurnatud isikutele, kuid nendele on ohtlik ka igasugune muu inimese peal või sees elav mikroob.