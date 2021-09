HOIA INFARKT JA INSULT EEMAL! Need on võimalused, kuidas hoida vererõhk normis 

„Vererõhk on üks näitaja, mis näitab inimese tervislikku seisundit ning selle normis olek on väga oluline,„ rõhutab apteeker. Pikemat aega kestnud kõrge vererõhk võib olla ohtlik. „Veri muutub viskoossemaks ehk paksemaks ja veresooned võivad ummistuda,“ räägib Lehari ning lisab, et veresoonte ummistus võib väljenduda nägemishäiretena, stenokardia, insuldi või infarktina.