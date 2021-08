Õues ringi silkamine hoiab silmade tervist 

Kui aegu tagasi rikkus prillide saamine tuju, siis tänapäeval kurvastab sageli pigem see lapse sõber, õde või vend, kellele prille ei kirjutatud – valik on nii äge. Foto: Pixabay

Lühinägevus ei pruugi päris alguses endast üldse märku anda: lasteaiaeas ei kurda laps nägemise üle ega oska vanemad midagi kahtlustada, ka kooli minnes näeb ta keskmistest pinkidest muretult tahvlile. Kooliaasta edenedes võib aga juhtuda, et laps hakkab sageli tahvli juures käima, et sinna kirjutatut paremini näha, või avaldab soovi istuda ettepoole – ja siis on õpetaja see, kes esimesena märku annab, et kõik pole nägemisega ehk päris korras.