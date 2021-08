Ratastoolikasutajast voodihaigeks jäänud mees vajab abi taastusravi eest tasumiseks. Sõber: „Ragnar on ikka ise hakkama saanud, kuid eelmise ta tervis halvenes järsult.“ 

Täna ei taha ma rääkida Eesti riigi sotsialsüsteemi võimest (või võimetusest) vaid sellest, kuidas me kõik saame praegu anda oma panuse ühe tubli mehe elu paranemisse. Ragnar Lust on meie klassivend Puurmani mõisakoolist, kuid ta pole meiega käinud kunagi koos koolis selle sõna otseses mõttes, sest Ragnar on ratastoolis ning ta oli koduõppel aga sellest hoolimata on ta meie klassivend ning me hoolime temast väga.

Ragnar on tasapisi paranenud, tänu Haapsalu rehabilitatsioonikeskusele, kuid paranemiseks vajab ta palju rohkem taastusravi Haapsalus. Kahjuks on abi kallis ning Ragnari enda ning pensionärist ema sissetulekust ei piisa, et seda ravi endale lubada saaks.

Kolm korda aastas 10 päeva rehabilitatsiooni maksab kinni tervisekassa, kuid ise tuleb maksta 175 eurot + transport Haapsallu 250 eurot ehk omakulu on 425 eurot.

Mis veel, Ragnar vajab tervise taastumiseks rohkem kui 10 päeva kuus taastusravi. 10 päeva taastusravi Haapsalus maksab 1370 eurot + transport Haapsallu 250 eurot ehk omakulu tuleb 1620 eurot.

Lisaks on Ragnaril voodi ning ratastooli rendikulud, ravimite kulud jms, mis tuleb maksta enda taskust – hinnanguliselt 50 eurot kuus.

Abi on ka väikesest toetusest, sest mitu väikest toetust teevad kokku suure. Seetõttu teen üleskutse, et kõik, kes vähegi saavad, palun aidake Ragnaril taas ratastooli tõusta ning saada tagasi elujõud ning elurõõm!