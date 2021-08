Voodihaigeks jäänud mees võitleb paranemise nimel! Sõber: „Ragnar on ikka ise hakkama saanud, kuid eelmisel aastal ta tervis halvenes järsult.“

Avaldame Ragnariga koos õppinud Kristi Hundi sotsiaalmeediapostituse täies mahus:

Ragnar on terve elu olnud suur võitleja, lisaks haigusele on Ragnar võidelnud selle nimel, et saaks olla iseseisev ning teha tööd ning teenida töötasu. Kõiki, kes on Puurmanis Pedja jõe peal paadiga sõita tahtnud, aitas, kuni eelmise aastani, särasilmne kapten Ragnar. Ragnar on ikka ise hakkama saanud, kuid eelmise aasta suvest halvenes Ragnari tervis järsult ning tublist ratastoolis mehest sai voodihaige, kes on nüüd olnud erinevates haiglates nii Tartus, Jõgeval kui ka Haapsalus.

Ragnar on tasapisi paranenud, tänu Haapsalu rehabilitatsioonikeskusele, kuid paranemiseks vajab ta palju rohkem taastusravi Haapsalus. Kahjuks on abi kallis ning Ragnari enda ning pensionärist ema sissetulekust ei piisa, et seda ravi endale lubada saaks.

Kolm korda aastas 10 päeva rehabilitatsiooni maksab kinni tervisekassa, kuid ise tuleb maksta 175 eurot + transport Haapsallu 250 eurot ehk omakulu on 425 eurot.

Mis veel, Ragnar vajab tervise taastumiseks rohkem kui 10 päeva kuus taastusravi. 10 päeva taastusravi Haapsalus maksab 1370 eurot + transport Haapsallu 250 eurot ehk omakulu tuleb 1620 eurot.

Lisaks on Ragnaril voodi ning ratastooli rendikulud, ravimite kulud jms, mis tuleb maksta enda taskust – hinnanguliselt 50 eurot kuus.