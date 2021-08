Talvel ja kevadel COVID-19 haigust põdenud inimesi oodatakse vaktsineerima 

Viiruse läbi põdenud inimestel on soovituslik end ühe doosiga vaktsineerida ja seda üldjuhul kuuendal kuul pärast tervenemist, tuletab sotsiaalministeerium meelde. Vaktsineerida on veelgi olulisem, kui läbipõdemisest on möödunud rohkem kui pool aastat. Sellisel juhul piisab samuti ühest doosist.

Kaitsesüsti saamiseks võib pöörduda endale sobivasse vaktsineerimiskohta – ilma eelregistreerimiseta võimaluste kohta saab infot veebilehel www.vaktsineeri.ee või telefonil 1247. Samuti on võimalik broneerida endale aeg digiregistratuuris www.digilugu.ee või telefonil 1247. Sobivad kõik pakutavad COVID-19 vaktsiinid.

Inimeste puhul, kes olid jõudnud juba ühe doosi vaktsiini saada, aga ikkagi haigestusid, sõltub edasise vaktsineerimise vajadus kaitsesüsti ja haigeks jäämise vahelisest ajast. Kui haigestuti vähem kui kaks nädalat pärast esimest doosi, on soovitatav poole aasta möödudes teha siiski teine doos. Kui vahe oli pikem kui kaks nädalat, ei ole vaja järgmist doosi manustada kuni tõhustusdoosiga vaktsineerimise vajaduse selgumiseni.

29. augusti seisuga on Eestis kokku positiivse koroonaviiruse proovi andnud 141 599 inimest, kellest 53 928 inimest on pärast seda vaktsineeritud ning 4236 haigestusid pärast esimese vaktsiinidoosi saamist – neil on seega vaktsineerimiskuur lõpetatud. 83 435 COVID-19 haigust põdenud inimest on jätkuvalt vaktsineerimata.

Alates 26. augustist tuleb vähemalt 18-aastastel inimestel toitlustuskohtades, meelelahutusasutustes ja üritustel, spordiklubides, huviringides jm tõestada oma nakkusohutust ning esitada selleks tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi kohta. Vaktsineerituse tõend kehtib ühe aasta, läbipõdemise tõend pool aastat.