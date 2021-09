Ravimiamet: vaktsineerimisele meelitavad loosimised ei ole lubatud 

Ravimiameti õigusosakonna juhataja Kaili Semm ütles ERR-ile , et viimastel nädalatel on avaldatud mitmeid vaktsineerimisele kutsuvaid kampaaniaid, milles pakutakse selle eest erinevaid hüvesid, kingitusi või viiakse läbi loosimisi.

Semm märkis, et ravimiamet mõistab hästi vajadust vaktsineerimise hõlmatust suurendada, kuid juhib kõikide vaktsineerimise korraldajate tähelepanu, et vaktsineerimise suurendamiseks pakutavad hüved kingituste ja erinevate loosimiste näol ei ole selleks sobiv ega kohane meede ning ei ole kooskõlas ravimite ratsionaalse kasutamise eesmärgiga.

Tallinna linnavalitsus korraldas augustikuus koolides mitmeid vaktsineerimisi ning suurema osavõtu tagamiseks loositi kaitsesüsti saanute vahel välja auhindu. „Meie eesmärk ei olnud kedagi survestada, vaid meie eesmärk oli näidata, et on võimalus, mida oleks vaja kasutada ja see on ka võimalus ühiselt panustada selleks, et ühiskonda ei oleks vaja kinni panna,“ põhjendas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.