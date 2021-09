SA EI OLE HOBUNE! Arstid hoiatavad, et see tuntud hobuste ja veiste ravim ei aita koroona vastu

Väga visalt püsib usk, et ivermektiin on imerohi koroona vastu. Selgub, et nüüd on läinud käiku ka loomadele mõeldud ivermektiin. USA toidu- ja ravimiamet (FDA) hoiatab, et koroona ravimine hobustele või veistele mõeldud ravimiga on ohtlik ja võib lõppeda isegi surmaga.