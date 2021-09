KETOMENÜÜ VIIS ÜLEKILOD! Helle kaotas 25 kilo stressamata ja toitu kaalumata  

Helle räägib, et kaal on tal alla läinud varemgi, aga püsivat tulemust pole saavutanud. „Loomulikult saab alla võtta ka tasakaalustatud toitumisega, kui selle nimel tööd teha, aga tulemust on minu meelest ääretult raske hoida,“ möönab ta. „Ei jaksa terve elu niimoodi elada, et mõõdad, kaalud ja loed kaloreid.“