NÄGEMINE ON ÄHMANE? Viis põhjust, miks pilt on silme ees udune 

Ähmane nägemine on vaevus, mis vajab kohest täpsustamist, põhjuse leidmist ja kiiret ravi – vaid nii on võimalik vältida või vähemalt vähendada püsivat nägemiskahjustust. Kui see on juhtunud lühikese ajaga, näib süvenevat ja paranemise märgid puuduvad, tuleb kiiresti pöörduda erakorralise meditsiini osakonda. Seal on võimalik haige põhjalikult läbi vaadata, hinnata kaasnevaid sümptomeid ja teha vajalikud uuringud-konsultatsioonid. Kui nägemine on halvenenud pikema aja jooksul, tuleb minna silmaarsti vastuvõtule, saatekirja selleks vaja ei ole.